Беспилотники атаковали порт Приморска: загорелось топливо
Всего над регионом уничтожили 35 БПЛА.
В порту Приморска Ленинградской области загорелась емкость с топливом. Причина — атака беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Емкость повреждена, на месте ведется тушение. Персонал эвакуировали, пострадавших нет.
Всего с начала атаки над Ленинградской областью силы ПВО и РЭБ уничтожили 35 беспилотников.
Ранее мы писали, что беспилотники влетели в новостройку в Уфе: два человека пострадали. Пожар ликвидировали, аэропорт Уфы не работает.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Запрет начнет действовать с начала лета.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.