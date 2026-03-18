Там находилась больница для наркозависимых.

Автор фото: Sayed Hassib / REUTERS

ВВС Пакистана разрушили больницу для наркозависимых в Кабуле. Погибли свыше 400 пациентов, 250 получили ранения, пишет Tolonews.

Во времена СССР в этом здании находился ремонтно-технический корпус КамАЗа и «Афсотра». Затем его переформировали под военную базу, часть здания использовала ООН.

Больницу создали пять лет назад, так как в Афганистане много зависимых. Например, в 2025 году насчитывалось четыре миллиона наркоманов, то есть каждый десятый житель. Благодаря лечению от зависимости смогли избавиться более ста тысяч человек.

Напомним, Пакистан и Афганистан вступили в полномасштабное военное противостояние. Ночью 27 февраля пакистанские ВВС нанесли массированные авиаудары по Кабулу, Кандагару и Пактии, уничтожив два штаба талибов, пункты управления и склады с боеприпасами.

