14 мая 15:00
Андрей Мартыгин

Бывшему зампрокурора Казани Нафиеву запросили 13 лет «строгача» за взятки

Обвинение также просит лишить подсудимого Гумера Нафиева прокурорского звания и назначить штраф в 60 миллионов рублей.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Бывшему зампрокурора Казани Гумеру Нафиеву запросили 13 лет «строгача» по делу о получении взятки в три миллиона рублей. Кроме того, сторона обвинения просит назначить подсудимому штраф в 60 миллионов рублей, сообщает журналист «Вечерней Казани».

Также сторона обвинения попросила суд лишить Нафиева классного чина «советник юстиции» и почетного звания «Заслуженный юрист Татарстана» — и, кроме того, назначить подсудимому запрет работы в руководящих должностях сроком на 10 лет.

Напомним, что, по версии следствия, Нафиев передал своим знакомым постановление о приостановлении уголовного дела беглого олигарха Александра Кондратенкова — тот обвинялся в выводе миллиардных активов нескольких страховых компаний. За незаконное вознаграждение от представителей Кондратенкова Нафиев мог не обжаловать соответствующее постановление, из-за чего дело олигарха могло быть прекращено окончательно, если бы не ушло из Казани в Москву.

Ранее сообщалось, что в ходе своего допроса в Вахитовском райсуде Казани бывший зампрокурора Нафиев рассказал, что потратил коррупционные деньги на помощь своим близким, а также на поддержку бойцов СВО. При этом защита также указывала суду, что Нафиев не осуществлял надзор за делом Кондратенкова и потому не мог принять «нужного» взяткодателям решения.

