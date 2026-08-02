Происшествия
2 августа 09:22
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«Вечерняя Казань»

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Целью взрыва у ресторана в Москве могли быть гости частной вечеринки

Трагедия у заведения Balzi Rossi унесла жизни нескольких человек, пострадали посетители веранды.

Целью взрыва у ресторана в Москве могли быть гости частной вечеринки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Целью взрыва у ресторана Balzi Rossi могли быть гости, которые были на частном мероприятии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Веранда, где проходила вечеринка, находилась под усиленной охраной. По одной из версий, инцидент спровоцировала попытка доставки подозрительной коробки. Охранник остановил женщину‑курьера, заявившую, что несёт подарок, и решил провести досмотр. В этот момент сработало взрывное устройство.

Специалисты полагают, что подрыв осуществили дистанционно. Мощность заряда соответствовала примерно одному килограмму тротила, внутри были металлические шарики, которые усилили поражающее действие. В результате трагедии погибли курьер, охранник, остановивший её, а также один из посетителей. Фрагменты тела курьера обнаружили в 15 метрах от места взрыва.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать детали случившегося.

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