Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В суд ушло уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Набережных Челнов. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель обязался организовывать и проводить тренировки, а также контролировать безопасность занятий, проводимых в СК «Тулпар». Нарушив приказ министерства труда и социальной защиты РФ, мужчина передал взятые на себя обязанности другому человеку, не имеющему специальной подготовки и стажа работы.

Именно он и проводил оздоровительные групповые занятия с элементами футбола. Во время одной из тренировок мальчик подбежал к футбольным воротам, которые не были надежно закреплены, и, схватившись обеими руками за сетку футбольных ворот, потянул на себя.

В итоге конструкция рухнула на ребенка. В результате падения металлических ворот он получил множественные травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Обвиняемый вину свою полностью признал. С него взята подписка о невыезде. Уголовное дело рассмотрит Приволжский районный суд Казани, сообщила прокуратура Татарстана.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели ребёнка и мужчины на Волге. Прокуратура начала проверку.

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