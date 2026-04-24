Четверых альпинистов снесла лавина на горе в Бурятии
Пострадавших ищут спасатели.
Незарегистрированная группа из семи человек поднималась на пик Конституции на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Четверых из них завалило лавиной, а трое оказались в стороне - они смогли спуститься и сообщить о происшествии, пишет Mash.
К месту выдвинулись 12 спасателей. Туристов на перевале «26 партийного съезда» ищут более 23 человек и 3 единицы техники.
Напомним, немногим ранее трое туристов замерзли насмерть на маршруте в горах Бурятии. Всего в группе было 15 человек из Красноярского края. Предварительно, у них оборвалась связка и трое человек получили травмы.
В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.
Нападавшего задержали.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.