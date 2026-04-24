Пострадавших ищут спасатели.

Незарегистрированная группа из семи человек поднималась на пик Конституции на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Четверых из них завалило лавиной, а трое оказались в стороне - они смогли спуститься и сообщить о происшествии, пишет Mash.

К месту выдвинулись 12 спасателей. Туристов на перевале «26 партийного съезда» ищут более 23 человек и 3 единицы техники.

Напомним, немногим ранее трое туристов замерзли насмерть на маршруте в горах Бурятии. Всего в группе было 15 человек из Красноярского края. Предварительно, у них оборвалась связка и трое человек получили травмы.

