Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане
От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
В Алькеевском районе Татарстана на 6-м километре автодороги Базарные Матаки - Болгар в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Утром 11 апреля «Лада Гранта» столкнулась с трактором с прицепом. Погибли оба водителя и два пассажира легкового автомобиля. Еще один пассажир из «Лады Гранта» был госпитализирован.
Заместитель прокурора Алькеевского района Луиза Хайруллина выехала на место происшествия, в надзорном ведомстве начата проверка по факту ДТП.
Ранее сообщалось, что в Татарстане хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД при перевозке детей. Меры решили ужесточить из-за неутешительной статистики прошлого года — в республике из-за ДТП погибло 13 юных пассажиров, пострадали 184.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Проектная документации уже разрабатывается.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
Такое решение уже приняли, например, в Белграде.
Доход Марата Байрханова и его супруги не был указан в соответствующей справке.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.