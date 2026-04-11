От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

В Алькеевском районе Татарстана на 6-м километре автодороги Базарные Матаки - Болгар в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Утром 11 апреля «Лада Гранта» столкнулась с трактором с прицепом. Погибли оба водителя и два пассажира легкового автомобиля. Еще один пассажир из «Лады Гранта» был госпитализирован.

Заместитель прокурора Алькеевского района Луиза Хайруллина выехала на место происшествия, в надзорном ведомстве начата проверка по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что в Татарстане хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД при перевозке детей. Меры решили ужесточить из-за неутешительной статистики прошлого года — в республике из-за ДТП погибло 13 юных пассажиров, пострадали 184.

