Четырех украинцев заочно осудят в Татарстане за хищение нефти на 11 млрд рублей
Было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 10,4 миллиарда рублей и акции аффилированной фирмы стоимостью 10,3 миллиарда рублей.
В Альметьевске заочно осудят четверых украинцев, которых обвиняют в присвоении нефти на 10,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
С 4 декабря 2006 года по 19 октября 2007 года обвиняемые, находясь вне пределов России, создали преступное сообщество и совместно с другими подозреваемыми присвоили нефть, поставленную через предприятие-посредник. Общий объем присвоенной нефти составил 858,6 тысячи тонн, она принадлежала нефтедобывающей компании Татарстана.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям о присвоении и организации преступного сообщества. Было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 10,4 миллиарда рублей и акции аффилированной фирмы стоимостью 10,3 миллиарда рублей. Вскоре стартует суд. Уголовное дело в отношении других подозреваемых выделено в отдельное производство.
Как стало известно «Вечерней Казани» от источников, речь идет о предпринимателях Игоре Коломойском, Геннадии Боголюбове, Александре Ярославском и бывшем председателе правления компании «Укртатнафта» Павле Овчаренко. Напомним, что их заочно арестовывали в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в Казани задержали участников группировки, похитивших более 130 миллионов рублей. Деньги ушли на банковские карты организатора.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.