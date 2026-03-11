Было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 10,4 миллиарда рублей и акции аффилированной фирмы стоимостью 10,3 миллиарда рублей.

В Альметьевске заочно осудят четверых украинцев, которых обвиняют в присвоении нефти на 10,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

С 4 декабря 2006 года по 19 октября 2007 года обвиняемые, находясь вне пределов России, создали преступное сообщество и совместно с другими подозреваемыми присвоили нефть, поставленную через предприятие-посредник. Общий объем присвоенной нефти составил 858,6 тысячи тонн, она принадлежала нефтедобывающей компании Татарстана.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям о присвоении и организации преступного сообщества. Было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 10,4 миллиарда рублей и акции аффилированной фирмы стоимостью 10,3 миллиарда рублей. Вскоре стартует суд. Уголовное дело в отношении других подозреваемых выделено в отдельное производство.

Как стало известно «Вечерней Казани» от источников, речь идет о предпринимателях Игоре Коломойском, Геннадии Боголюбове, Александре Ярославском и бывшем председателе правления компании «Укртатнафта» Павле Овчаренко. Напомним, что их заочно арестовывали в 2022 году.

