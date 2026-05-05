Трое госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Количество пострадавших при налете дронов на Чебоксары выросло до 16 человек. Пять человек получили осколочные ранения, в том числе стеклом. Троих госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Остальные находятся под присмотром врачей, пишет Baza.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилой дом в Чебоксарах. Он попал в квартиру на шестом этаже, выбиты стекла. Предварительно, были повреждены восемь квартир.

Также говорилось, что школы в городе переведены на дистанционное обучение, запретили движение общественного транспорта. В ряде торговых центров ограничена торговля.

