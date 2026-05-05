Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары возросло до 16
Трое госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.
Количество пострадавших при налете дронов на Чебоксары выросло до 16 человек. Пять человек получили осколочные ранения, в том числе стеклом. Троих госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Остальные находятся под присмотром врачей, пишет Baza.
Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилой дом в Чебоксарах. Он попал в квартиру на шестом этаже, выбиты стекла. Предварительно, были повреждены восемь квартир.
Также говорилось, что школы в городе переведены на дистанционное обучение, запретили движение общественного транспорта. В ряде торговых центров ограничена торговля.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
Мировые накопления на данный момент стране недоступны.
На официальное открытие приглашают всех желающих.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».