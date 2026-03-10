Надежда Шустова заявляет, что от полиции нет никаких действий.

Автор фото: соцсети Надежды Шустовой

Мисс «АвтоЛеди Киров - 2025» Надежда Шустова, которую изуродовали в клубе «Корстона», до сих пор восстанавливается после нападения. Напомним, неизвестная ей девушка попыталась похитить ее телефон в туалете, а потом нанесла удар бокалом. Тот разбился о лицо, у Надежды – огромный порез под глазом.

В разговоре с журналистом «Вечерней Казани» Надежда рассказала, что сейчас она посещает различные процедуры, врачей и продолжает принимать лекарства. Рана потихоньку затягивается.

Единственное, что ее смущает: из-за полиции ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Заявление есть, а дело так и не заведено.

Сейчас проводится судмедэкспертиза, подтвердили в УМВД России по Казани.

По словам пострадавшей, ей обещали провести судмедэкспертизу в течение трех недель.

- Дело должны были возбудить изначально по поводу травмы. Тем не менее его до сих пор нет. Заявление мое есть, есть обещания, но никаких действий. Поэтому на данный момент мы ждем результаты судмедэкспертизы, - говорит Надежда.

В то же время ее адвокат Римма Хайруллина пытается пробиться к участковому, который ведет это дело. Но полицейский то в срочной командировке, но на собрании. «Потом оказывается, что он из этой командировки не вернулся», — рассказывает Шустова. На данный момент адвокат всеми силами пытается его найти, сегодня она снова поехала в участок.

Как мы писали ранее, обидчица была уверена, что ей ничего не будет. Нападавшая вместе со своим супругом после происшествия были доставлены в отдел полиции, на них составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Их отпустили. Парочка была пьяной, как рассказали редакции источники. Подробнее читайте в статье «Вечерней Казани».

