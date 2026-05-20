Несовершеннолетний водитель за рулем байка наехал на бордюр и опрокинулся, в результате чего погибла пассажирка.

Автор фото: прокуратура РТ

Вблизи ЖК «Прованс» в Высокой Горе 17-летний водитель мотоцикла пытался обогнать авто, но не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. Пассажир байка, 17-летняя девушка, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

На место выехал прокурор Высокогорского района Рим Сунгатуллин. Ведомство проконтролирует ход процессуальной проверки.

Ранее мы писали об основных причинах гибели детей Татарстана в летние каникулы. Одной из них является ДТП. Вместе с традиционной проблемой детей-пешеходов, которые могут быть невнимательными, появилась и новая тенденция: несовершеннолетние на СИМ, которые выезжают на дороги общего пользования и получают смертельные травмы. Чаще всего такую технику покупают сами родители.

