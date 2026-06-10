Девочка выпала с балкона и погибла в Челнах
Прокуратура ведет проверку.
Из окна балкона девятого этажа в Набережных Челнах выпала 10-летняя девочка, от полученных травм она скончалась. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Инцидент случился днем 10 июня. По данным прокуратуры, семья благополучная, на профилактических учетах не состоит.
На место происшествия выехал первый зампрокурора города Андрей Гимадеев. Идет проверка, ее ход контролирует прокуратура города.
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