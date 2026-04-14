Жительница столицы Татарстана возвращалась из Стамбула.

Автор фото: пресс-служба татарстанской таможни

В аэропорту Казани таможенники остановили 28-летнюю девушку, которая пыталась ввезти контрабандой украшения Cartier на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Жительница Казани возвращалась авиарейсом из Стамбула. В личном багаже у нее были золотые кольца и колье с бриллиантами. Несмотря на то что золотые изделия относятся к стратегически важным товарам и требуют обязательного декларирования, девушка попыталась пройти таможенный контроль через «зеленый» коридор. Однако ее остановили.

Начальник отделения дознания Татарстанской таможни Амиран Газаев сообщил, что ювелирные изделия были изготовлены из золота 750-й пробы, а общая стоимость двух колец и колье с бриллиантами составляет 1 миллион 93 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров», украшения были изъяты.

Автор фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Ранее сообщалось, что контрабандист пытался провезти в Казань 110 тысяч долларов в разной валюте. Мужчину остановили таможенники в Шереметьево.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.