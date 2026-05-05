5 мая 09:13
Девушка спасла тонувшего 8-летнего мальчика в озере Казани

Ребёнок перевернулся на надувном матрасе, взрослые вокруг не реагировали.

В Казани молодая женщина спасла ребёнка, который едва не утонул в озере. Всё произошло, когда супружеская пара ехала на рыбалку и услышала крики о помощи. Остановив машину, они увидели, что один мальчик стоит на берегу, а другой тонет в воде.

Девушка не раздумывая прыгнула в озеро, доплыла до ребёнка и вытащила его на сушу. Как выяснилось позже, 8-летний мальчик плавал на надувном матрасе, перевернулся и стал уходить под воду. По словам спасительницы, на берегу в этот момент находились другие отдыхающие, и они прекрасно видели происходящее, но на помощь никто из них не пришёл.

Ранее мы писали, что челнинские врачи спасли двух малышей, проглотивших магниты. Родителей просят быть максимально бдительными.

