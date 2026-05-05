Ребёнок перевернулся на надувном матрасе, взрослые вокруг не реагировали.

Автор фото: соцсети

В Казани молодая женщина спасла ребёнка, который едва не утонул в озере. Всё произошло, когда супружеская пара ехала на рыбалку и услышала крики о помощи. Остановив машину, они увидели, что один мальчик стоит на берегу, а другой тонет в воде.

Девушка не раздумывая прыгнула в озеро, доплыла до ребёнка и вытащила его на сушу. Как выяснилось позже, 8-летний мальчик плавал на надувном матрасе, перевернулся и стал уходить под воду. По словам спасительницы, на берегу в этот момент находились другие отдыхающие, и они прекрасно видели происходящее, но на помощь никто из них не пришёл.

Ранее мы писали, что челнинские врачи спасли двух малышей, проглотивших магниты. Родителей просят быть максимально бдительными.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.