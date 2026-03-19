Происшествия
19 марта 16:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Девушка заказала убийство бывшего в Санкт-Петербурге

Школьница попросила нынешнего молодого человека расправиться с ним и расчленить тело.

Девушка заказала убийство бывшего в Санкт-Петербурге

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Санкт-Петербурге произошло жестокое убийство. Тело парня нашли прикопанным в земле. Оказалось, что его убийство заказала бывшая девушка, которой 16 лет. Она попросила нынешнего молодого человека расправиться с ним и расчленить, пишет телеграм-канал Shot.

Девушка рассказала ухажеру, что бывший плохо с ней обращался и что хочет ему отомстить. Она сама дала молодому человеку нож, назначила встречу парню, которого на месте уже ждал убийца. От смертельных ранений 17-летний парень скончался на месте. Тогда молодой человек позвонил девушке, и они вместе спрятали тело. На следующий день он вернулся на место убийства и расчленил тело — отсёк части рук, ног и голову, чтобы скрыть следы.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве бизнесвумен в Москве Даниилом Секачом задержана соучастница. Следствие полагает, что именно Софья Н. купила болгарку футболисту.

