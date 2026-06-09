Девушку в Казани, которая четыре раза купила себе наркотики, осудили
Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
По делу о покупке наркотиков в Казани осудили 28-летнюю девушку, об этом сообщили в прокуратуре республики.
Девушка 1 декабря 2025 года при помощи телефона купила наркотик за 5400 рублей. Затем она получила координаты тайника, оборудованного у забора дома на улице Бахетле, и забрала его. В тот же день в салоне такси ее задержали полицейские, у нее нашли наркотик массой не менее 1,77 грамма.
С 17 января по 8 марта 2026 года девушка трижды покупала наркотики, получая координаты тайников. После возбуждения дела вину девушка признала. Ей назначили 4 года лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в колонию Татарстана пытались пронести наркотики в болтах. Масса запрещенных веществ составила почти 170 грамм.
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