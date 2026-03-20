Происшествия
20 марта 19:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Девятилетнюю девочку заставили расплатиться за долги умершей матери в России

Суд удовлетворил требования частично, так как долги превышали сумму наследства.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Тюменской области женщина оставила после смерти долги перед тремя банками на общую сумму в 370 тысяч рублей. Она умерла в конце 2024 года, не успев погасить задолженности.

Банки обратились в суд с исками к потенциальным наследникам, чтобы взыскать долги. Ответчиками по делу стали родители умершей россиянки и ее девятилетняя дочь. Бабушка и дедушка отказались от наследства в пользу внучки. И все долги оказались на маленькой девочке при наследстве в 171 тысячу рублей. Учитывая разницу, суд удовлетворил требования банков частично.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.