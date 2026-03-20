Девятилетнюю девочку заставили расплатиться за долги умершей матери в России
Суд удовлетворил требования частично, так как долги превышали сумму наследства.
В Тюменской области женщина оставила после смерти долги перед тремя банками на общую сумму в 370 тысяч рублей. Она умерла в конце 2024 года, не успев погасить задолженности.
Банки обратились в суд с исками к потенциальным наследникам, чтобы взыскать долги. Ответчиками по делу стали родители умершей россиянки и ее девятилетняя дочь. Бабушка и дедушка отказались от наследства в пользу внучки. И все долги оказались на маленькой девочке при наследстве в 171 тысячу рублей. Учитывая разницу, суд удовлетворил требования банков частично.
Ранее сообщалось, что в Татарстане приставы по фото в мессенджере вычислили неплательщика алиментов. Должник успешно скрывался от закона, пока не решил поделиться с подписчиками радостью возвращения в родные края.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Температура поднимется до +12 градусов.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.