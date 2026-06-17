Общественность возмущена тем, что блогер публикует в соцсетях посты о том, что тренируется в спортзале, хотя фактически должна быть прикована к постели.

Автор фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Прокуратура направила в суд заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Это произошло после того, как Лерчек начала публиковать посты в день сеанса химиотерапии о том, что после обеда пошла в спортзал тягать тяжести. Хотя до этого писала, что перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков, пишет ТАСС.

По мнению одного из заявителей, «общественность возмущена» поведением Лерчек в соцсетях, а «такие упражнения» после операции на позвоночнике «не только противопоказаны, но и невозможны физически». Все публикации происходят через аккаунт отца ее младшего ребенка Луиса Сквирччиариани. Поэтому его тоже хотят проверить.

Напомним, Арбитражный суд закрыл дело о банкротстве Лерчек. Изначально тяжбы инициировала налоговая инспекция из-за задолженности блогера в 172 миллиона рублей.

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