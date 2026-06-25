В городе закончили трехдневный разбор завалов — последнего пропавшего без вести жителя нашли без признаков жизни.

Автор фото: Минобороны России

В результате атаки Киева на Воронеж погибли шесть человек, пострадали еще 62. Три дня, с 22 июня, в городе шел разбор завалов. Последнюю пропавшую жительницу, к сожалению, нашли без признаков жизни, сообщил губернатор области Александр Гусев в «Максе».

В четырех больницах региона продолжает находиться под наблюдением 21 раненый, состояние остальных пострадавших позволяло избежать госпитализации. В их число входят два ребенка. Выплаты родственникам погибших уже осуществляются, также в регионе составляют списки тяжело раненых, которые получат финансовую помощь.

«Сегодня хочу сказать спасибо самим воронежцам, не растерявшимся в сложной ситуации и проследовавшим в укрытия, а также всем нашим службам, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС. Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан», — написал Гусев.

Напомним, что в результате атаки разрушения получило одно из предприятий города, выбиты стекла жилых домов, повреждены фасады и несколько автомобилей. В небе силами ПВО было уничтожено несколько высокоскоростных целей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.