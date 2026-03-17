Мужчину напугали возможным переводом его накоплений на нужды ВСУ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники обманули 65-летнего жителя Лениногорска. Об очередном обмане рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Мужчине по очереди звонили «сотрудники» Пенсионного фонда, ФСБ, ЦБ и «Госуслуг». Начав разговор с необходимости пересчитать пенсионный стаж и социальные выплаты, аферисты потом запугали горожанина тем, что из-за взлома его «Госуслуг» банковские накопления мужчины могут быть переведены на нужды ВСУ.

Затем мошенники предложили горожанину помочь им в якобы задержании террористов. Для этого мужчина должен был снять свои накопления и передать курьеру. В банке он, как и советовали мошенники, сообщил, что деньги понадобились для покупки супруге автомобиля.

Снятые деньги — 1 514 000 рублей — пенсионер передал курьеру. Узнав, что у мужчины больше нет накоплений, аферисты посоветовали ему удалить всю переписку с ними, после чего перестали выходить на связь. А обманутый мужчина через три дня отправился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции установили, что абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в Москве, Алтайском крае и Калининградской области.

