Доверившись мошенникам, пенсионер из Лениногорска потерял 1,5 млн рублей
Мужчину напугали возможным переводом его накоплений на нужды ВСУ.
Мошенники обманули 65-летнего жителя Лениногорска. Об очередном обмане рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.
Мужчине по очереди звонили «сотрудники» Пенсионного фонда, ФСБ, ЦБ и «Госуслуг». Начав разговор с необходимости пересчитать пенсионный стаж и социальные выплаты, аферисты потом запугали горожанина тем, что из-за взлома его «Госуслуг» банковские накопления мужчины могут быть переведены на нужды ВСУ.
Затем мошенники предложили горожанину помочь им в якобы задержании террористов. Для этого мужчина должен был снять свои накопления и передать курьеру. В банке он, как и советовали мошенники, сообщил, что деньги понадобились для покупки супруге автомобиля.
Снятые деньги — 1 514 000 рублей — пенсионер передал курьеру. Узнав, что у мужчины больше нет накоплений, аферисты посоветовали ему удалить всю переписку с ними, после чего перестали выходить на связь. А обманутый мужчина через три дня отправился в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции установили, что абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в Москве, Алтайском крае и Калининградской области.
Ранее мы писали, что учительница в декрете из Бугульмы отдала 490 тысяч рублей лжеинвесторам. Женщина искала подработку, а нашла «инвестиционную платформу». Аферисты даже платили ей дивиденды, чтобы развести на крупную сумму.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
