Помимо этого мужчина должен будет выплатить штраф в 40 тысяч рублей.

Автор фото: соцсети Михаила Пичугина

Октябрьский суд в Улан-Удэ признал Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа на лодке в Охотском море, виновным по делу о гибели двух человек и приговорил его к 3 годам принудительных работ, а также штрафу в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

Напомним, мужчину обнаружили рыбаки, проплывающие мимо лодки. Михаил Пичугин, его 49-летний брат и 15-летний племянник отправились в плавание из Хабаровского края на Сахалин 9 августа, но не доплыли до места назначения. Вскоре начались их поиски. Только спустя 67 дней лодку нашли. Выжил только Михаил, он похудел за это время на 50 килограмм. Сам он говорил, что удалось выжить только с «Божьей помощью». По словам мужчины, его родной брат и племянник умерли от истощения. Тела погибших он закрепил на лодке.

После спасения на мужчину возбудили уголовное дело. Его обвиняли в том, что мотор лодки сломался в 19,2 километра от берега, а Пичугин не имел права эксплуатировать маломерное судно «Байкат 470» на расстоянии 1,6 морских миль (около 3 километров) от берега. Кроме того, не было проведено надлежащее техническое обслуживание подвесного лодочного мотора.

