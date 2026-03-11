Происшествия
11 марта 07:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дроны атаковали Сочи, Самару и Сызрань: ПВО работает по целям

В обоих регионах слышны взрывы. В Сочи воет сирена, в Самарской области виден пожар. Аэропорты временно закрыты.

Дроны атаковали Сочи, Самару и Сызрань: ПВО работает по целям

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью 11 марта сразу несколько регионов России подверглись массированной атаке украинских беспилотников. На юге и в Поволжье силы ПВО отражают налеты, жители сообщают о десятках взрывов.

В Краснодарском крае не менее пяти взрывов прогремели в Центральном и Адлерском районах Сочи, а также в Сириусе. Местные жители видели вспышки в небе над Черным морем. Над всем Сочи воет сирена воздушной опасности, власти призывают горожан укрыться в безопасных местах.

В Самарской области ситуация еще напряженнее. Около 10 взрывов раздались в небе над Самарой и Сызранью, начавшись около трех ночи. По словам очевидцев, дроны летели на предельно низкой высоте со стороны Волги. В одном из районов Сызрани виднелись дым и пламя от пожара. Жители сообщали, что от взрывов «шатались окна».

В аэропортах обоих регионов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее мы писали, что ВСУ впервые применили новый американский дрон при ударе по Донецку. Беспилотник дальностью 145 километров и нагрузкой 5 килограммов производит компания Swift Beat, связанная с США.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

пресс-служба Главинвестстроя Татарстана
В УФСИН прокомментировали жалобы на отопление в новом СИЗО Казани

Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Замглавы Актанышского района лишился должности из-за утраты доверия

Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.

Владимир Астапкович / РИА Новости
Глава Минцифры Татарстана о МАХ: «Возникает много вопросов по безопасности»

Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.