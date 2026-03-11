Дроны атаковали Сочи, Самару и Сызрань: ПВО работает по целям
В обоих регионах слышны взрывы. В Сочи воет сирена, в Самарской области виден пожар. Аэропорты временно закрыты.
Ночью 11 марта сразу несколько регионов России подверглись массированной атаке украинских беспилотников. На юге и в Поволжье силы ПВО отражают налеты, жители сообщают о десятках взрывов.
В Краснодарском крае не менее пяти взрывов прогремели в Центральном и Адлерском районах Сочи, а также в Сириусе. Местные жители видели вспышки в небе над Черным морем. Над всем Сочи воет сирена воздушной опасности, власти призывают горожан укрыться в безопасных местах.
В Самарской области ситуация еще напряженнее. Около 10 взрывов раздались в небе над Самарой и Сызранью, начавшись около трех ночи. По словам очевидцев, дроны летели на предельно низкой высоте со стороны Волги. В одном из районов Сызрани виднелись дым и пламя от пожара. Жители сообщали, что от взрывов «шатались окна».
В аэропортах обоих регионов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее мы писали, что ВСУ впервые применили новый американский дрон при ударе по Донецку. Беспилотник дальностью 145 километров и нагрузкой 5 килограммов производит компания Swift Beat, связанная с США.
