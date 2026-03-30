Происшествия
30 марта 10:34
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Две россиянки, заехавшие на военную базу США, находятся под арестом уже 2 месяца

Девушек, случайно попавших на закрытый объект, продолжают удерживать в иммиграционном центре в Сан-Диего.

Автор фото: Wilfredo Lee / AP Photo

После непреднамеренного заезда на территорию военной базы «Кэмп Пендлтон» в Америке двух россиянок держат под стражей уже три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанные девушки Кристина и Наталия находятся в иммиграционном центре «Отэй Меза Детеншн Центр» в Сан-Диего, штат Калифорния.

Как оказалось, Наталия переехала в США еще в ноябре 2021 года в поисках политического убежища. Через два года, в апреле, она получила разрешение на работу в Америке. Об этом девушка писала в соцсетях.

Напомним, что необычная история случилась в январе этого года: две путешественницы просто искали «Макдональдс», но случайно заехали на военную базу морской пехоты. После этого их задержали, машину отправили на штрафстоянку. Местные рассказывают, что это не единичный случай: туристы регулярно оказываются в зоне военных на этом повороте.

