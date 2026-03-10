Двое детей отравились в Казани газом в квартире по улице Карла Маркса
Был выявлен ряд нарушений.
В Казани двое детей в возрасте 14 и 8 лет отравились газом в квартире дома № 40/60 по улице Карла Маркса. Об этом сообщили в Госжилинспекции. Детей доставили в ДРКБ, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В квартире был обнаружен ряд нарушений, которые могли привести к ЧП. Там установлены герметичные пластиковые окна и дверь, также отсутствовала тяга в вентканале и дымоходе как при открытых, так и при закрытых окнах. Был обнаружен демонтированный оголовок дымохода, так как накануне кровлю дома чистили от снега.
Газоснабжение в квартире было отключено. Последнее техобслуживание газового оборудования проводилось в декабре 2025 года.
Помимо этого, в Госжилинспекции сообщили, что в Нурлате в доме № 130 по улице Гиматдинова из-за обратной тяги также отключили газоснабжение. Пока что проводятся проверки.
Ранее сообщалось, что мужчина насмерть отравился газом в доме в Бугульме. В квартире работали проточный газовый водонагреватель и газовая плита.
