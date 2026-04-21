Двух мужчин осудят за попытку кражи 10 млн рублей в Казани при обналичивании
Во время преступления подозреваемые привлекли внимание полицейских.
В Казани осудят 39-летнего и 40-летнего мужчин, обвиняемых в попытке кражи 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.
В апреле 2025 года обвиняемые вместе с еще одним человеком решили ограбить казанца, располагавшего значительными деньгами. Ему предложили принять участие в сделке по обналичиванию денег, а для подтверждения платежеспособности привезти на встречу в одной из гостиниц на улице Лево-Булачной 10 миллионов рублей.
У жертвы планировали отобрать принесенные деньги. Однако они в какой-то момент привлекли внимание сотрудников полиции.
«Воспользовавшись этим обстоятельством, третий участник нападения разбил стекло автомобиля мужчины и похитил лежавшие там денежные средства», — заметили в СК, уточнив, что дело в отношении него расследуется отдельно.
Подозреваемых задержали, скоро дело рассмотрят в суде.
Ранее сообщалось, что в Татарстане снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами. В ведомстве сравнивались данные за два месяца 2025 и 2026 года.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
