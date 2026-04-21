Происшествия
21 апреля 16:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Двух мужчин осудят за попытку кражи 10 млн рублей в Казани при обналичивании

Во время преступления подозреваемые привлекли внимание полицейских.

Двух мужчин осудят за попытку кражи 10 млн рублей в Казани при обналичивании

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани осудят 39-летнего и 40-летнего мужчин, обвиняемых в попытке кражи 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В апреле 2025 года обвиняемые вместе с еще одним человеком решили ограбить казанца, располагавшего значительными деньгами. Ему предложили принять участие в сделке по обналичиванию денег, а для подтверждения платежеспособности привезти на встречу в одной из гостиниц на улице Лево-Булачной 10 миллионов рублей.

У жертвы планировали отобрать принесенные деньги. Однако они в какой-то момент привлекли внимание сотрудников полиции.

«Воспользовавшись этим обстоятельством, третий участник нападения разбил стекло автомобиля мужчины и похитил лежавшие там денежные средства», — заметили в СК, уточнив, что дело в отношении него расследуется отдельно.

Подозреваемых задержали, скоро дело рассмотрят в суде.

Ранее сообщалось, что в Татарстане снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами. В ведомстве сравнивались данные за два месяца 2025 и 2026 года.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самовольно занявшего земельный участок татарстанца оштрафовали

Мужчине придется выплатить 100 тысяч рублей.

МУП «Метроэлектротранс»
Водитель казанского трамвая помог потерявшемуся ребенку

Мальчика передали городским службам.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В российских храмах заметили рост числа прихожанок из-за симпатичных священников

Девушки снимают батюшек на видео и выкладывают в соцсети.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
