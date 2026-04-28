Происшествия
28 апреля 14:13
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Двух начальников Таткоммунэнерго осудят за смерть детей в колодце

Предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц».

Автор фото: прокуратура РТ

По делу о смерти двух десятилетних мальчиков в колодце в Менделеевсе осудят и.о. директора и начальника участка водоснабжения и водоотведения Менделеевского энергорайона АО РПО «Таткоммунэнерго». Их обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Следствие полагает, что с сентября 2025 года по январь 2026 года обвиняемые не провели плановый осмотр водопроводной сети, включая проверку технического состояния колодцев и плотности прилегания крышек. В итоге они несвоевременно выявили отсутствие крышек на двух колодцах водовода. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, один из мальчиков, катаясь с горки, упал в открытый колодец в городе Менделеевске, а второй попытался его вытащить. Не справившись, второй мальчик тоже свалился и погиб. О деле доложат главе СКР Александру Бастрыкину.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
