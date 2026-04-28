Двух начальников Таткоммунэнерго осудят за смерть детей в колодце
Предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц».
По делу о смерти двух десятилетних мальчиков в колодце в Менделеевсе осудят и.о. директора и начальника участка водоснабжения и водоотведения Менделеевского энергорайона АО РПО «Таткоммунэнерго». Их обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Следствие полагает, что с сентября 2025 года по январь 2026 года обвиняемые не провели плановый осмотр водопроводной сети, включая проверку технического состояния колодцев и плотности прилегания крышек. В итоге они несвоевременно выявили отсутствие крышек на двух колодцах водовода. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, один из мальчиков, катаясь с горки, упал в открытый колодец в городе Менделеевске, а второй попытался его вытащить. Не справившись, второй мальчик тоже свалился и погиб. О деле доложат главе СКР Александру Бастрыкину.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
