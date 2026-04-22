Происшествия
22 апреля 12:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Двух парней из Елабуги наказали за «полицейские мигалки» на авто и тонировку

Вину нарушители признали.

Двух парней из Елабуги наказали за «полицейские мигалки» на авто и тонировку

Автор фото: МВД по РТ

По соцсетям распространилось видео, на котором две «Лады» ехали по Елабуге с затонированными стеклами. На одном из авто были установлены «полицейские мигалки». Были задержаны два парня: 18 и 20 лет. С ними провели профилактическую беседу. Вину нарушители признали, сообщили в МВД по Татарстану.

На 18-летнего парня составили административные протоколы по статьям «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», «Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых сигналов», «Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых сигналов», «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Авто поместили на спецстоянку.

На второго, 20-летнего водителя, составили материалы по статьям «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям».

Ранее сообщалось, что в Сеть попал ролик, где парни развлекаются у Казанского кремля, ездя на дверях автомобиля «Киа Рио». Нарушителем оказался 18-летний парень, а всем троим его друзьям - по 17 лет. Их поймали и доставили в отдел Госавтоинспекции.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самовольно занявшего земельный участок татарстанца оштрафовали

Мужчине придется выплатить 100 тысяч рублей.

МУП «Метроэлектротранс»
Водитель казанского трамвая помог потерявшемуся ребенку

Мальчика передали городским службам.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В российских храмах заметили рост числа прихожанок из-за симпатичных священников

Девушки снимают батюшек на видео и выкладывают в соцсети.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
