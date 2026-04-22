Автор фото: МВД по РТ

По соцсетям распространилось видео, на котором две «Лады» ехали по Елабуге с затонированными стеклами. На одном из авто были установлены «полицейские мигалки». Были задержаны два парня: 18 и 20 лет. С ними провели профилактическую беседу. Вину нарушители признали, сообщили в МВД по Татарстану.

На 18-летнего парня составили административные протоколы по статьям «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», «Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых сигналов», «Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых сигналов», «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Авто поместили на спецстоянку.

На второго, 20-летнего водителя, составили материалы по статьям «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям».

Ранее сообщалось, что в Сеть попал ролик, где парни развлекаются у Казанского кремля, ездя на дверях автомобиля «Киа Рио». Нарушителем оказался 18-летний парень, а всем троим его друзьям - по 17 лет. Их поймали и доставили в отдел Госавтоинспекции.

