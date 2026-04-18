Фигурантов подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Москве арестовали двух заместителей руководителя Главного управления федеральной службы судебных приставов по Москве — Сергея Хренова и Евгению Клименко. Замоскворецкий суд отправил их в следственный изолятор на два месяца, сообщил ТАСС один из участников процесса.

Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере — это часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание — 15 лет колонии.

Адвокаты просили о домашнем аресте или подписке о невыезде, но суд не согласился. Защита будет обжаловать решение.

Обоих задержали прямо на рабочих местах во время оперативных мероприятий. После обысков в кабинетах их арестовали.

Ранее мы писали, что в Казани задержаны два пристава, закрывшие долг по алиментам. Пристав-исполнитель с коллегой закрыли долги знакомого за 2025 год. Взятка осталась бы тайной троицы, но должника задержали за другое преступление. В смартфоне полицейские нашли переписку, которая вывела на взяточников.

