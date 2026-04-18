Происшествия
18 апреля 09:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Двух замглав ФССП по Москве отправили в СИЗО на два месяца

Фигурантов подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Москве арестовали двух заместителей руководителя Главного управления федеральной службы судебных приставов по Москве — Сергея Хренова и Евгению Клименко. Замоскворецкий суд отправил их в следственный изолятор на два месяца, сообщил ТАСС один из участников процесса.

Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере — это часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание — 15 лет колонии.

Адвокаты просили о домашнем аресте или подписке о невыезде, но суд не согласился. Защита будет обжаловать решение.

Обоих задержали прямо на рабочих местах во время оперативных мероприятий. После обысков в кабинетах их арестовали.

Ранее мы писали, что в Казани задержаны два пристава, закрывшие долг по алиментам. Пристав-исполнитель с коллегой закрыли долги знакомого за 2025 год. Взятка осталась бы тайной троицы, но должника задержали за другое преступление. В смартфоне полицейские нашли переписку, которая вывела на взяточников.

Популярное
АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти 20% казанцев обеспокоены увеличением дохода

Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
