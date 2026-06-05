Оказалось, что парень управлял авто без регистрации.

Автор фото: Госавтоинспекция Казани

Инспекторы нашли в соцсетях видеоролик, на котором водитель Chery Arrizo 8 дрифтовал у стен Казанского кремля. Им оказался 24-летний парень из Египта. Его задержали и отправили в отдел полиции.

На молодого человека составили протоколы по статьям: управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; управление авто при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена; те же нарушения, но создающие угрозу безопасности дорожного движения; управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством; нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона – в контексте опасного вождения. Кроме того, ему предъявили несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств – парень не был вписан в полис ОСАГО.

Выяснилось, что у иностранца нет соответствующей регистрации в России. А регистрация автомобиля была прекращена 12 марта 2026 года по инициативе прежнего собственника. Машину отправили на спецстоянку, госномера и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) изъяты, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Ранее сообщалось, что дрифтера, решившего прокатить друзей на дверях авто, поймали в Казани. На водителя составлено шесть административных протоколов.

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