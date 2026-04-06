Происшествия
6 апреля 15:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Экс-губернатора Курской области Смирнова ждет 14 лет колонии и огромный штраф

Подсудимый признал вину в зале суда.

Автор фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сядет на 14 лет по делу о махинациях. Ему также назначен штраф в 400 миллионов рублей, пишет Mash.

Следствие установило, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов получили взятку в размере больше 21 миллиона рублей за помощь в заключении госконтрактов для контор «Стройтехногрупп», «Евроклимат 2000», «КТК Сервис» на строительство фортификаций.

Смирнов полностью признал вину в зале суда.

Ранее Смирнов рассказал, зачем брал взятки. Деньги ему нужны были, так как он «работал в экстренных условиях… Получил контузию на рабочем месте, появилась излишняя исполнительность». Вместе с замом они получили взятку за помощь местному бизнесу в решении вопросов и получении контрактов на постройку военных объектов.

