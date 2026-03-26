Бывшего главу района обвиняют в мошенничестве с рекрутскими выплатами через предпринимателя.

Автор фото: скриншот видео

Набережночелнинский городской суд продлил меру пресечения бывшему главе Нижнекамска и Нижнекамского района — Рамиль Муллин останется в изоляторе до 3 июня. Сам подсудимый и его защита с решением оказались не согласны, требуя изменить меру на домашний арест.

Муллин заявил представителям правосудия, что не совершал предписываемых ему преступлений и виновным себя не признает. Он подчеркнул, что от следствия с момента задержания он не скрывался и отвечал на все вопросы, что и готов продолжать делать.

Напомним, что экс-мэра подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий в составе группы. Предварительно, Муллин и другие лица замешаны в получении «рекрутских» выплат за счет отправленных на СВО добровольцев. В СИЗО он находится с декабря прошлого года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.