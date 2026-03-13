Происшествия
13 марта 14:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Экс-замглавы исполкома Пестречинского района осудили условно из-за фейковых овец

Также Дамир Байгильдин был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Экс-замглавы исполкома Пестречинского района осудили условно из-за фейковых овец

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском суде Казани приговорили экс-замглавы исполкома Пестречинского района Татарстана 30-летнего Дамира Байгильдина, признанного виновным в мошенничестве. Об этом «Вечерней Казани» сообщили в самом суде.

Напомним, замруководителя пестречинского исполкома был задержан в марте 2021 года по обвинению в махинациях с бюджетными деньгами. В 2017 году Дамир Байгильдин в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства подал в Минсельхозпрод документы на получение гранта в 1,4 миллиона рублей на закупку овец курдючной и романовской пород. При этом, как полагало следствие, КФХ по сути было фиктивным.

Получив деньги, Байгильдин заключил фальшивый договор о купле-продаже овец с другим КФХ, но животных не приобрел (глава того самого хозяйства подтвердила, что сделка была липовой) и потратил деньги на личные нужды. В итоге грантополучатель, успевший в 2018 году занять чиновничье кресло, стал фигурантом уголовного дела.

Бывшего чиновника приговорили к 4 годам условного лишения свободы, ему назначили штраф в 200 тысяч рублей и удовлетворили гражданский иск Минсельхозпрода о выплате 1,4 миллиона рублей.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.