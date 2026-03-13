Также Дамир Байгильдин был оштрафован на 200 тысяч рублей.

В Вахитовском суде Казани приговорили экс-замглавы исполкома Пестречинского района Татарстана 30-летнего Дамира Байгильдина, признанного виновным в мошенничестве. Об этом «Вечерней Казани» сообщили в самом суде.

Напомним, замруководителя пестречинского исполкома был задержан в марте 2021 года по обвинению в махинациях с бюджетными деньгами. В 2017 году Дамир Байгильдин в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства подал в Минсельхозпрод документы на получение гранта в 1,4 миллиона рублей на закупку овец курдючной и романовской пород. При этом, как полагало следствие, КФХ по сути было фиктивным.

Получив деньги, Байгильдин заключил фальшивый договор о купле-продаже овец с другим КФХ, но животных не приобрел (глава того самого хозяйства подтвердила, что сделка была липовой) и потратил деньги на личные нужды. В итоге грантополучатель, успевший в 2018 году занять чиновничье кресло, стал фигурантом уголовного дела.

Бывшего чиновника приговорили к 4 годам условного лишения свободы, ему назначили штраф в 200 тысяч рублей и удовлетворили гражданский иск Минсельхозпрода о выплате 1,4 миллиона рублей.

