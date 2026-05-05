Происшествия
5 мая 12:58
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Экс-замглавы УФАС Татарстана осудят за упущение выгоды для бюджета в 146 млн

Чиновника обвиняют в превышении полномочий.

Экс-замглавы УФАС Татарстана осудят за упущение выгоды для бюджета в 146 млн

Автор фото: tatarstan.ru

Завершилось расследование уголовного дела против бывшего замглавы управления федеральной антимонопольной службы Алмаза Яфизова. Его осудят по статье «Превышение полномочий».

По версии следствия, Яфизов занимался незаконными предписаниями по процедуре аукционов на право разработки недр, обернувшихся упущенной выгодой бюджета в 146 миллионов рублей, пишет «Реальное время».

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее обвиняемый находился в СИЗО, отпустили оттуда в 2025 году под домашний арест. В уголовном деле чиновника более десяти томов. Однако дата первого заседания пока не назначена.

По материалам дела, Яфизов добивался исключения одних участников аукциона с целью создания преимущества другим, а в результате Минэкологии Татарстана в 2023—2024 годах дважды не смогло заключить с фирмами-победителями контракт на разработку недр на песчаном карьере «Елабужский». Как итог - бюджет не получил 146 милллионов рублей, включая налоги. Помимо прочего, это повлекло ограничение конкуренции и дискредитацию деятельности ФАС. За подобное деяние предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана оставил Роберта Мусина на свободе. Бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка освободили от тюремного заключения по болезни.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Прокуратура Татарстана напомнила о вступающих в силу в мае новых законах

Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Набиуллина: «Единственный источник финансирования — это российские сбережения»

Мировые накопления на данный момент стране недоступны.

Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Обувь за 100 тысяч, «сундук счастья» - за 600: какие цены в обновленном ЦУМе

На официальное открытие приглашают всех желающих.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.