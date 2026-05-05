Чиновника обвиняют в превышении полномочий.

Автор фото: tatarstan.ru

Завершилось расследование уголовного дела против бывшего замглавы управления федеральной антимонопольной службы Алмаза Яфизова. Его осудят по статье «Превышение полномочий».

По версии следствия, Яфизов занимался незаконными предписаниями по процедуре аукционов на право разработки недр, обернувшихся упущенной выгодой бюджета в 146 миллионов рублей, пишет «Реальное время».

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее обвиняемый находился в СИЗО, отпустили оттуда в 2025 году под домашний арест. В уголовном деле чиновника более десяти томов. Однако дата первого заседания пока не назначена.

По материалам дела, Яфизов добивался исключения одних участников аукциона с целью создания преимущества другим, а в результате Минэкологии Татарстана в 2023—2024 годах дважды не смогло заключить с фирмами-победителями контракт на разработку недр на песчаном карьере «Елабужский». Как итог - бюджет не получил 146 милллионов рублей, включая налоги. Помимо прочего, это повлекло ограничение конкуренции и дискредитацию деятельности ФАС. За подобное деяние предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана оставил Роберта Мусина на свободе. Бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка освободили от тюремного заключения по болезни.

