Эксперт Раилко предположил, что Усольцевы стали жертвами беглых заключенных
Альпинист напомнил об опасности тайги.
Семья Усольцевых, которая исчезла в тайге в районе реки Маны в Красноярском крае, вполне могла стать жертвой беглых заключенных, нелегальных золотодобытчиков или черных лесорубов. Своей версией с ТАСС поделился экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, принимавший участие в поисках.
- Район Маны - район опасный. Во-первых, появляются беглые [заключенные], дальше там «черные» золотодобытчики, потом еще [нелегальные] лесорубы, еще браконьеры. На самом деле тайга кровью пролита, - сказал Раилко, напомнив о ранней пропаже людей в этом районе.
Как сообщали местные СМИ, здесь же в 2019 году пропал мужчина. Его до сих пор так и не нашли.
В деле семьи Усольцевых, исчезнувших 28 сентября 2025 года во время туристического похода, поначалу фигурировали три версии - несчастный случай, криминальная версия и побег. Позже сотрудники следствия отбросили последнюю версию.
Ранее сообщалось, что сын Усольцевой готовится возобновить поиски пропавшей семьи. Даниил Баталов ждет, пока сойдет снег.
