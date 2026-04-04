Происшествия
4 апреля 17:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Эксперт Раилко предположил, что Усольцевы стали жертвами беглых заключенных

Альпинист напомнил об опасности тайги.

Эксперт Раилко предположил, что Усольцевы стали жертвами беглых заключенных

Автор фото: соцсети

Семья Усольцевых, которая исчезла в тайге в районе реки Маны в Красноярском крае, вполне могла стать жертвой беглых заключенных, нелегальных золотодобытчиков или черных лесорубов. Своей версией с ТАСС поделился экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, принимавший участие в поисках.  

- Район Маны - район опасный. Во-первых, появляются беглые [заключенные], дальше там «черные» золотодобытчики, потом еще [нелегальные] лесорубы, еще браконьеры. На самом деле тайга кровью пролита, - сказал Раилко, напомнив о ранней пропаже людей в этом районе.  

Как сообщали местные СМИ, здесь же в 2019 году пропал мужчина. Его до сих пор так и не нашли.

В деле семьи Усольцевых, исчезнувших 28 сентября 2025 года во время туристического похода,  поначалу фигурировали три версии - несчастный случай, криминальная версия и побег. Позже сотрудники следствия отбросили последнюю версию.

Ранее сообщалось, что сын Усольцевой готовится возобновить поиски пропавшей семьи. Даниил Баталов ждет, пока сойдет снег.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.