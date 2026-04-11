Еще троих вероятных участников банды Басаева задержали сотрудники ФСБ
Подозреваемые могли принимать участие в нападении на российских военных в 1999 и 2000 годах в Дагестане и Чечне.
Сотрудники ФСБ задержали еще троих участников нападения на российских военных в 1999 и 2000 годах в Дагестане и Чечне. О этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Нападения произошли под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в августе 1999 года на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана, а также 29 февраля 2000 года у села Улус-Керт Шатойского района в Чечне. В результате боев погибли 379 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей органов власти, получили ранения более 800 человек.
В Астраханской и Московской областях были задержаны Хадис Халилов, Али Алиев и Турко Болтиев, которых обвиняют по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Алиев и Халилов в ночь на 3 августа 1999 года принимали участие в нападении на пост федеральных сил в Цумадинском районе, открывая огонь по военным. Болтиев 29 февраля 2000 года участвовал в нападении на псковских десантников.
Подозреваемые арестованы.
Ранее сообщалось, что ФСБ разворошила гнездо «военных решал» в Альметьевске. Задержание военкома нефтеграда Руслана Корникова может быть связано с группой, причастной к похищению денег у контрактников. И в перечень нелегальных «услуг», возможно, входили не только выбор места службы по контракту, но и другие вопросы.
