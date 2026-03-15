15 марта 09:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Футболист, зарезавший москвичку, сбыл украденные деньги через курьера

Мужчина, которого в дом пустила дочь убитой, похитил из сейфа несколько тысяч долларов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов.

Автор фото: РИА Новости

Футболист Даниил С. передал похищенные при убийстве деньги через неизвестного ему курьера. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Трагедия произошла на северо‑западе Москвы. В квартире обнаружили тело женщины. По данным следствия, в жилище проник мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Внутрь его впустила 16-летняя дочь погибшей.

Проникнув в дом, злоумышленник убедил подростка задержать маму, чтобы она не зашла в квартиру. Однако девочка всё же предупредила её о происходящем. В квартире мужчина напал на женщину: избил её и нанёс смертельные ножевые ранения.

Из сейфа преступник похитил несколько тысяч долларов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов. Подозреваемого задержали.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства преступления, в том числе каналы сбыта похищенного и возможные связи подозреваемого с посредником.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции нашли на месте вскрытый болгаркой сейф. Выяснилось, что семья планировала купить недвижимость, поэтому деньги хранились наличными.

