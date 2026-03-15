Мужчина, которого в дом пустила дочь убитой, похитил из сейфа несколько тысяч долларов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов.

Футболист Даниил С. передал похищенные при убийстве деньги через неизвестного ему курьера. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Трагедия произошла на северо‑западе Москвы. В квартире обнаружили тело женщины. По данным следствия, в жилище проник мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Внутрь его впустила 16-летняя дочь погибшей.

Проникнув в дом, злоумышленник убедил подростка задержать маму, чтобы она не зашла в квартиру. Однако девочка всё же предупредила её о происходящем. В квартире мужчина напал на женщину: избил её и нанёс смертельные ножевые ранения.

Из сейфа преступник похитил несколько тысяч долларов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов. Подозреваемого задержали.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства преступления, в том числе каналы сбыта похищенного и возможные связи подозреваемого с посредником.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции нашли на месте вскрытый болгаркой сейф. Выяснилось, что семья планировала купить недвижимость, поэтому деньги хранились наличными.

