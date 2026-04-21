Происшествия
21 апреля 16:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Гендиректора «Эксмо» Капьева задержали за книги с пропагандой ЛГБТ*

Задержанному вменяют статью об организации деятельности «экстремистской» организации.

Автор фото: РИА Новости

Массовые задержания прошли в издательстве «Эксмо». Задержан гендиректор Евгений Капьев — его подозревают в организации деятельности «экстремистской» организации. Помимо него задержаны еще несколько сотрудников. В их числе главный редактор издательства Александра Шипетина, пишет Mash.

В целом холдинг подозревают в разработке схемы по распространению ЛГБТ*-литературы (экстремистская организация, запрещена в России) среди несовершеннолетних, сообщают «Известия». В издательстве прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

В прошлом году 14 мая правоохранители изъяли у «Эксмо» книги издательства Popcorn Books по делу о пропаганде ЛГБТ*. Затем были задержаны директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек. А Капьев после первых задержаний по «делу книгоиздателей» в 2025 году уехал из России, но вернулся, рассчитывая, что года достаточно, чтобы все «улеглось».

ТАСС отмечает, что в мае прошлого года было возбуждено дело о склонении, вербовке или ином вовлечение лица в деятельность экстремистской организации. Это касается продажи книг с пропагандой запрещенного движения. Замоскворецкий суд Москвы назначил домашний арест трем обвиняемым - Дмитрию Протопопову, Павлу Иванову и Артему Вахляеву — все они работали на «Индивидуум принт» и распротраняли запрещенную литературу путем оптовой и розничной торговли. Отметим, что с августа 2023 года владельцем 51 процента доли в ООО «Индивидуум принт» стало издательство «Эксмо».

Ранее сообщалось, что администраторов телеграм-каналов задержали из-за манипулирования фондовым рынком. Подозреваемые публиковали призывы по приобретению или продаже активов, что сильно меняло котировки российских ценных бумаг.

*движение признано экстремистским, запрещено в России

