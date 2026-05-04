Глава Красмаша Александр Гаврилов арестован по делу о растрате
В СИЗО руководитель Красноярского машиностроительного завода находится с конца апреля.
По подозрению в растрате средств в следственный изолятор поместили гендиректора «АО Красноярский машиностроительный завод» Александра Гаврилова. Об этом сообщает РИА Новости.
Там глава предприятия находится с конца апреля. На должность он заступил в 2018 году, а с 2005 года занимал ряд других руководящих позиций.
Ранее суд арестовал мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Он пробудет в СИЗО до 11 июля. Мэра обвиняют в превышении полномочий и получения взятки, Фигурантами дела также числятся вице-мэр, замначальника управления земельных и имущественных отношений (УЗИО) администрации города и директор муниципального санатория.
