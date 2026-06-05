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5 июня 18:37
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«Вечерняя Казань»

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Главу дорожной компании «РБР 16» в Татарстане наказали за долги в 98 млн рублей

Был составлен протокол по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

Главу дорожной компании «РБР 16» в Татарстане наказали за долги в 98 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Директора компании «РБР 16», которая занимается дорожными работами, оштрафовали в Набережных Челнах за невыплату работникам зарплаты. Об этом сообщили в прокуратуре.

С декабря 2025 года по апрель 2026 года работодатель задолжал заработную плату 121 сотруднику, в том числе 18 уволенным, на сумму свыше 23 миллионов рублей. Кроме того, перед 591 работником дочерних компаний был долг по зарплате на сумму более 75 миллионов рублей.

Был составлен протокол по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», директора оштрафовали. После этого организация полностью погасила задолженность по заработной плате перед работниками.

Ранее сообщалось, что казанскую фирму заставили выплатить бывшим сотрудникам долг по зарплате. Предприятие задолжало более 2 миллионов рублей.

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