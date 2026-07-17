Главу фирмы в Челнах поймали на махинациях в 286 млн рублей
Предприятие предоставило в Минпромторг заведомо ложные сведения и незаконно получило деньги по госпрограмме.
Руководитель челнинской фирмы ООО «Машино-деталь» был уличен в противоправной деятельности, в результате которой ему удалось похитить более 286 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.
Глава предприятия предоставил заведомо ложную информацию о локальном производстве прицепной техники в Минпромторг. Неверный отчет позволил фирме получить компенсацию части затрат и расходов, понесенных при реализации специализированного оборудования. В итоге «Машино-детали» выделили 286 миллионов рублей по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
На руководителя завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что в Татарстане вынесли приговор семерым челнинцам, которые похитили своих бизнес-партнеров и вымогали у них деньги. Одетые в камуфляж осужденные под видом «правоохранителей» приковали своих жертв наручниками к смотровой яме.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Доцент Финансового университета объяснил, почему зарплаты будут расти.
Больше всего авто эвакуируют из Советского района.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.