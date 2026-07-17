Происшествия
17 июля 19:58
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«Вечерняя Казань»

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Главу фирмы в Челнах поймали на махинациях в 286 млн рублей

Предприятие предоставило в Минпромторг заведомо ложные сведения и незаконно получило деньги по госпрограмме.

Главу фирмы в Челнах поймали на махинациях в 286 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Руководитель челнинской фирмы ООО «Машино-деталь» был уличен в противоправной деятельности, в результате которой ему удалось похитить более 286 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

Глава предприятия предоставил заведомо ложную информацию о локальном производстве прицепной техники в Минпромторг. Неверный отчет позволил фирме получить компенсацию части затрат и расходов, понесенных при реализации специализированного оборудования. В итоге «Машино-детали» выделили 286 миллионов рублей по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

На руководителя завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вынесли приговор семерым челнинцам, которые похитили своих бизнес-партнеров и вымогали у них деньги. Одетые в камуфляж осужденные под видом «правоохранителей» приковали своих жертв наручниками к смотровой яме.

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