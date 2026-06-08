Обвиняемые обеспечивали прием ставок для участия в азартных играх.

Автор фото: скриншот видео ФСБ

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета накрыли группировку, работающую с многочисленными онлайн-казино. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Члены ОПГ обеспечивали прием ставок в популярных онлайн-казино, среди которых Leon, Azino, WinWin, 888Casino и ряд других. Далее они переводили деньги в адрес казино. На этих игровых площадках ежедневно производились тысячи транзакций. Полная сумма сейчас устанавливается.

Всего были задержаны 24 участника преступной организации, лидеры и наиболее активные члены организации арестованы. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск. Суд арестовал имущество обвиняемых.

Ранее стало известно, как казанский активист «крышевал» казино и чуть не рассорил МВД и СК. Раскрываем подробности громкого дела прошлых лет, когда общественник вымогал деньги у нелегальных игорных клубов, обещая устроить рейды с привлечением СМИ и полиции. Он годами собирал дань с представителей теневого бизнеса.

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