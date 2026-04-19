Губернатор Херсонской области обвинил ВСУ в уничтожении детсадов
Жизнь в городе продолжается, уверил Сальдо.
Город Алешка в Херсонской области остался без школ и детских садов из-за обстрелов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«Они фактически уничтожили школы, детские сады, постоянно бьют по больнице. Тем не менее все равно жизнь [в городе] продолжается», - отметил Сальдо.
По его словам, вода в городе есть, а продукты получается доставлять так же, как и горюче-смазочные материалы. Губернатор уверил, что бросать людей не собираются.
Напомним, что после атаки беспилотников на Таганрог пострадали три человека. Загорелось складское помещение, уточнил губернатор региона.
