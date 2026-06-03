Происшествия
3 июня 14:36
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«Вечерняя Казань»

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Иностранцев задержали за незаконную легализацию 2700 мигрантов в Татарстане

У подозреваемых изъяли почти 2 миллиона рублей.

Иностранцев задержали за незаконную легализацию 2700 мигрантов в Татарстане

Автор фото: скриншот видео

Спецоперация по задержанию подозреваемых в организации нелегальной легализации мигрантов прошла в Татарстане, ее провели сотрудники региональных МВД и ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые изготавливали поддельные документы о найме жилых помещений и трудоустройстве иностранцев, после чего эти сведения предоставлялись для легализации мигрантов. Организаторами оказались граждане одной из стран ближнего зарубежья, которые искали клиентов с помощью рекламы в соцсетях, также они занимались сбором документов и распределением полученных денег.

Также среди задержанных оказались неоднократно судимые россияне, которые организовали регистрацию иностранцев в «резиновых» квартирах и заключали с ними фиктивные трудовые договоры. На протяжении двух лет таким образом были незаконно легализованы свыше 2700 мигрантов.

В ходе обысков были изъяты поддельные бланки разрешительных документов. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых отправили под домашний арест.

Источник: МВД России

Ранее сообщалось, что мигранты в Татарстане совершают всё меньше преступлений. Чаще всего приезжие из других стран попадают в поле зрения правоохранительных органов из-за краж. А в республику также приезжают не только из стран СНГ, но и Китая и Индии.

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