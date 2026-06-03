Иностранцев задержали за незаконную легализацию 2700 мигрантов в Татарстане
У подозреваемых изъяли почти 2 миллиона рублей.
Спецоперация по задержанию подозреваемых в организации нелегальной легализации мигрантов прошла в Татарстане, ее провели сотрудники региональных МВД и ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемые изготавливали поддельные документы о найме жилых помещений и трудоустройстве иностранцев, после чего эти сведения предоставлялись для легализации мигрантов. Организаторами оказались граждане одной из стран ближнего зарубежья, которые искали клиентов с помощью рекламы в соцсетях, также они занимались сбором документов и распределением полученных денег.
Также среди задержанных оказались неоднократно судимые россияне, которые организовали регистрацию иностранцев в «резиновых» квартирах и заключали с ними фиктивные трудовые договоры. На протяжении двух лет таким образом были незаконно легализованы свыше 2700 мигрантов.
В ходе обысков были изъяты поддельные бланки разрешительных документов. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых отправили под домашний арест.
Источник: МВД России
Ранее сообщалось, что мигранты в Татарстане совершают всё меньше преступлений. Чаще всего приезжие из других стран попадают в поле зрения правоохранительных органов из-за краж. А в республику также приезжают не только из стран СНГ, но и Китая и Индии.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.