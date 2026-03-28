Происшествия
28 марта 03:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за халатности УК в Казани угарным газом отравилась целая семья

Проверки управляющая компания проводила формально.

Из-за халатности УК в Казани угарным газом отравилась целая семья

Автор фото: пресс-служба Жилинспекции РТ

Халатность казанской УК «ЖЭУ-11» стала причиной отравления угарным газом  целой семьи 13 января. В больницу попали трое взрослых и младенец, сообщает пресс-служба  Жилинспекции Татарстана.  

Как выяснили во время проверки сотрудники инспекции, управляющая компания не обеспечила должный контроль за состоянием дымоходов и вентиляционных каналов. Проверки в доме, которые по закону должны проводиться не реже трех раз в год, проходили формально.  

Согласно документам, проверки были в прошлом году. Но при этом подписей жителей квартиры пострадавших ни в одном обходном листе не было. Сотрудники УК проверяли дымоходы и вентканалы только в 59 квартирах, в остальные они не заходили. Кроме того, в актах за август и декабрь 2025 года о том, что  дымоходы и вентканалы пригодны к  эксплуатации, стоят подписи только сотрудников ООО «Ильмар».  

Директора управляющей компании «ЖЭУ-11» признали виновной и оштрафовали на 25 тысяч рублей, сообщили в Жилинспекции Татарстана.  

Татарстанцам советуют проявлять бдительность и требовать от управляющих компаний выполнения всех необходимых проверок, проверять акты выполненных работ и обходные листы, а в случае сомнений - обращаться в Жилинспекцию.

Ранее сообщалось, что очередная утечка газа произошла в Казани. В двух домах отключили подачу «голубого топлива».

