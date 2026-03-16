У женщины рак желудка четвертой стадии.

Автор фото: РИА Новости

По решению Гагаринского суда Москвы домашний арест блогеру Валерии Чекалиной по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ отменен.

«Удовлетворить ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения <...> на запрет определенных действий», — сообщила судья.

Уголовное дело в отношении Лерчек приостановлено до выздоровления блогера. Производство по делу ее бывшего супруга Артема Чекалина продолжается.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.