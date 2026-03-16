Из-за онкологии блогера Лерчек освободили от домашнего ареста
У женщины рак желудка четвертой стадии.
По решению Гагаринского суда Москвы домашний арест блогеру Валерии Чекалиной по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ отменен.
«Удовлетворить ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения <...> на запрет определенных действий», — сообщила судья.
Уголовное дело в отношении Лерчек приостановлено до выздоровления блогера. Производство по делу ее бывшего супруга Артема Чекалина продолжается.
Ранее мы писали, что подруга Лерчек раскрыла ее настоящий диагноз. Сейчас Валерия испытывает сильные мучения.
