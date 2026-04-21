Как мошенники узнают баланс на карте перед тем, как украсть деньги
В фишинговой форме злоумышленники просят указать необходимые данные «перед началом сделки».
Перед тем, как украсть деньги с банковской карты, аферисты сначала пытаются узнать ее баланс. Об этом сообщает телеграм-канал «Вестник киберполиции».
Они показали скриншот с примером фишинговой формы, при помощи которой мошенники «аккуратно» интересуются остатком средств на карте. Они просят указать актуальный баланс банковской карты «перед началом сделки», а ложные сведения якобы приведут к блокировке банковской карты.
Ранее россиянам назвали 12 фраз-индикаторов мошенников. Аферисты зачастую не отличаются креативностью, но при этом шаблонные способы обмана продолжают работать.
