21 мая 21:10
Казанца осудят за долг по алиментам в 1,5 млн рублей

Мужчине грозит год тюрьмы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Под суд пошел 43-летний казанец, который накопил долг по алиментам на сумму более полутора миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение по статье о неуплате средств на содержание детей, сообщили в прокуратуре Татарстана.

При этом мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, но он продолжил от них уклоняться. За это обвиняемому грозит год лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что новые правила расчета алиментов начали действовать с марта. Органы соцзащиты берут за основу среднюю начисленную зарплату в регионе, где живет заявитель.

