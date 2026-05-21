Казанца осудят за долг по алиментам в 1,5 млн рублей
Мужчине грозит год тюрьмы.
Под суд пошел 43-летний казанец, который накопил долг по алиментам на сумму более полутора миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение по статье о неуплате средств на содержание детей, сообщили в прокуратуре Татарстана.
При этом мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, но он продолжил от них уклоняться. За это обвиняемому грозит год лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что новые правила расчета алиментов начали действовать с марта. Органы соцзащиты берут за основу среднюю начисленную зарплату в регионе, где живет заявитель.
