Казанцы лишились денег, перейдя по ссылкам от мошенников
Аферисты получили доступ к онлайн-банку.
Жители Казани открыли ссылки, присланные мошенниками, и «попались на крючок». Например, 48-летний мужчина получил сообщение в мессенджер от якобы знакомого. В нем говорилось «Привет, это ты на видео?» и была прикреплена ссылка. Когда мужчина открыл ее, на смартфоне установилась программа удаленного доступа к онлайн-банку. С ее помощью аферисты пытались похитить 170 тысяч рублей, но не смогли. Успели перевести только 13 тысяч. Позднее оказалось, что аккаунт был взломан.
Похожая ситуация произошла с 58-летней женщиной. Она открыла вредоносный файл, замаскированный под видеоархив от подруги. В результате злоумышленники получили доступ к её смартфону и похитили более 15 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража с банковского счёта», сообщили в УМВД России по Казани.
Ранее сообщалось, что мошенники развели жительницу Нижнекамска более чем на два миллиона рублей. Горожанка перевела деньги на «безопасные счета».
