Происшествия
10 марта 18:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцы лишились денег, перейдя по ссылкам от мошенников

Аферисты получили доступ к онлайн-банку.

Казанцы лишились денег, перейдя по ссылкам от мошенников

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Казани открыли ссылки, присланные мошенниками, и «попались на крючок». Например, 48-летний мужчина получил сообщение в мессенджер от якобы знакомого. В нем говорилось «Привет, это ты на видео?» и была прикреплена ссылка. Когда мужчина открыл ее, на смартфоне установилась программа удаленного доступа к онлайн-банку. С ее помощью аферисты пытались похитить 170 тысяч рублей, но не смогли. Успели перевести только 13 тысяч. Позднее оказалось, что аккаунт был взломан.

Похожая ситуация произошла с 58-летней женщиной. Она открыла вредоносный файл, замаскированный под видеоархив от подруги. В результате злоумышленники получили доступ к её смартфону и похитили более 15 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража с банковского счёта», сообщили в УМВД России по Казани.

Ранее сообщалось, что мошенники развели жительницу Нижнекамска более чем на два миллиона рублей. Горожанка перевела деньги на «безопасные счета».

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
И жнец, и на дуде игрец: подсчитана «зарплата» жен в Казани за работу дома

Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Замглавы Актанышского района лишился должности из-за утраты доверия

Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.