Казанец обманул девушку почти на полмиллиона рублей
Парня арестовали.
В Вахитовском райсуде Казани отправили под стражу 23-летнего парня. Его обвинили в мошенничестве. По версии следователей, подсудимый, пользуясь доверием девушки, с помощью сотовой связи и интернете завладел принадлежащими ей средствами на общую сумму более 450 тысяч рублей.
Суд учел тот факт, что парень может скрыться или оказать давление на участников уголовного дела, поэтому его отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что мошенники оформили кредит на пенсионерку из Татарстана через СМС-код. Для связи указали старый номер телефона и почту, которыми пенсионерка давно не пользовалась.
