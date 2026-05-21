Происшествия
21 мая 21:36
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Казанец обманул девушку почти на полмиллиона рублей

Парня арестовали.

Казанец обманул девушку почти на полмиллиона рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском райсуде Казани отправили под стражу 23-летнего парня. Его обвинили в мошенничестве. По версии следователей, подсудимый, пользуясь доверием девушки, с помощью сотовой связи и интернете завладел принадлежащими ей средствами на общую сумму более 450 тысяч рублей.

Суд учел тот факт, что парень может скрыться или оказать давление на участников уголовного дела, поэтому его отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что мошенники оформили кредит на пенсионерку из Татарстана через СМС-код. Для связи указали старый номер телефона и почту, которыми пенсионерка давно не пользовалась.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

скриншот видео
Сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани

Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Демограф предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России

По его мнению, расширение границ молодости только откладывает создание семей.

пресс-служба «Казаньоргсинтеза»
Промпарк «Северные ворота» построят в Казани через сукук за 3,5 млрд рублей

Всего Татарстан привлек 35 миллиардов рублей благодаря «КазаньФоруму».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.