Парня арестовали.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском райсуде Казани отправили под стражу 23-летнего парня. Его обвинили в мошенничестве. По версии следователей, подсудимый, пользуясь доверием девушки, с помощью сотовой связи и интернете завладел принадлежащими ей средствами на общую сумму более 450 тысяч рублей.

Суд учел тот факт, что парень может скрыться или оказать давление на участников уголовного дела, поэтому его отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что мошенники оформили кредит на пенсионерку из Татарстана через СМС-код. Для связи указали старый номер телефона и почту, которыми пенсионерка давно не пользовалась.

