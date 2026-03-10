Казанец решил заменить водонагреватель и оставил соседей без газа
Мужчина перепутал шланги и залил газопровод.
Житель Казани, проживающий в доме на Чкалова, 10, решил сам поменять водонагреватель. Он случайно перепутал шланги, создав катастрофу во всем доме. Газопровод оказался залит водой. А соседи остались не только без газа, но и без горячей воды, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.
Виновник инцидента теперь не только возместит расходы газовщиков на устранение последствий, но и получит штраф по статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Ранее сообщалось, что мужчина насмерть отравился газом в доме в Бугульме. В квартире работали проточный газовый водонагреватель и газовая плита.
