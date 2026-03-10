Происшествия
10 марта 19:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанец решил заменить водонагреватель и оставил соседей без газа

Мужчина перепутал шланги и залил газопровод.

Казанец решил заменить водонагреватель и оставил соседей без газа

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Житель Казани, проживающий в доме на Чкалова, 10, решил сам поменять водонагреватель. Он случайно перепутал шланги, создав катастрофу во всем доме. Газопровод оказался залит водой. А соседи остались не только без газа, но и без горячей воды, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

Виновник инцидента теперь не только возместит расходы газовщиков на устранение последствий, но и получит штраф по статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Ранее сообщалось, что мужчина насмерть отравился газом в доме в Бугульме. В квартире работали проточный газовый водонагреватель и газовая плита.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
И жнец, и на дуде игрец: подсчитана «зарплата» жен в Казани за работу дома

Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Замглавы Актанышского района лишился должности из-за утраты доверия

Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.